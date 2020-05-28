Игнашевич собирает деньги для нуждающихся и пострадавших от пандемии
Главный тренер московского «Торпедо» занялся благотворительностью.
Сергей Игнашевич на своей странице в инстаграме объявил о том, что начинает сбор денежных средств для помощи людям, которым в условиях пандемии коронавируса не хватает еды и лекарств.
«Сегодня ровно 11 недель, как моя семья соблюдает самоизоляцию, – написал Игнашевич. – Не могу сказать, что это дается сложно, для такого интроверта, как я, ситуация довольно комфортная. Сложность только одна –мне очень не хватает футбола. Понимаю, моя проблема выглядит несерьезно. Потому что многим другим людям не хватает денег, еды, лекарств...
Пандемия отправила без средств к существованию сотни тысяч людей. Что мы можем сделать? Поддержать региональные фонды, которые занимаются закупкой продуктов, лекарств для тех, кому совсем плохо. Я создал сбор на странице sluchaem.ru
Вы можете поддержать мой сбор и перевести любую сумму, а также создать собственный и попросить друзей поддержать вас. «Нужна помощь» собирает деньги только для проверенных фондов.
100 рублей это много, если нас много».
Игнашевич был назначен главным тренером «Торпедо» в июне прошлого года. Сезон в ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии. После 27 туров автозаводцы оказались на четвертом месте.
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео)В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса.17.05.2020 10:00ММАВащенко Сергей
Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Гретцки«Советский спорт» составил суммарную таблицу лидеров по числу индивидуальных призов НХЛ. Новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи»-2020 Александр Овечкин вышел на второе место в списке всех времен!27.05.2020 17:05ХоккейСергеев Иван
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков«Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим.09.05.2020 14:00ТеннисМысин Николай
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия…Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе.22.05.2020 21:30ТеннисГригорьевская Юлия
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлонеСамый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон.28.05.2020 18:00БиатлонВолохов Юрий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо ДрачеваПрезидент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением.12.05.2020 22:00БиатлонЧикирис Олег
«Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛКХЛ подтвердила дату старта нового чемпионата – 2 сентября. Пока ориентировочную.28.05.2020 08:47ХоккейДомрачев Владислав
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию?В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать.21.05.2020 22:30БиатлонЧикирис Олег
Спасайся кто может. Россию покинули два чемпиона мира по футболу, а третий боится возвращатьсяПандемия заставляет российские футбольные клубы жить по средствам – хотят они того или нет.28.05.2020 11:21ФутболСергеев Иван
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео)Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году?21.05.2020 16:00Фигурное катаниеТигай Лев