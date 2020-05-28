Игнашевич собирает деньги для нуждающихся и пострадавших от пандемии Главный тренер московского «Торпедо» занялся благотворительностью.

Сергей Игнашевич на своей странице в инстаграме объявил о том, что начинает сбор денежных средств для помощи людям, которым в условиях пандемии коронавируса не хватает еды и лекарств.

«Сегодня ровно 11 недель, как моя семья соблюдает самоизоляцию, – написал Игнашевич. – Не могу сказать, что это дается сложно, для такого интроверта, как я, ситуация довольно комфортная. Сложность только одна –мне очень не хватает футбола. Понимаю, моя проблема выглядит несерьезно. Потому что многим другим людям не хватает денег, еды, лекарств...

Пандемия отправила без средств к существованию сотни тысяч людей. Что мы можем сделать? Поддержать региональные фонды, которые занимаются закупкой продуктов, лекарств для тех, кому совсем плохо. Я создал сбор на странице sluchaem.ru

Вы можете поддержать мой сбор и перевести любую сумму, а также создать собственный и попросить друзей поддержать вас. «Нужна помощь» собирает деньги только для проверенных фондов.

100 рублей это много, если нас много».

Игнашевич был назначен главным тренером «Торпедо» в июне прошлого года. Сезон в ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии. После 27 туров автозаводцы оказались на четвертом месте.