Владислав Ващук: Семин отказался от системы Лобановского, и киевское «Динамо» потеряло свой стиль

«Юрий Палыч пришел в «Динамо» с намерением изменить систему, - рассказал Ващук в интервью «Советскому спорту». - Мне его футбол, честно, не был близок. Он полностью отказался от системы Лобановского. Если Валерий Васильевич видел в игроках универсалов, которых можно было по-разному использовать в его тактических схемах, то Семин полагался на сильные качества отдельных исполнителей. Можно сказать, подстраивал схему под футболистов. При нем «Динамо» стало играть медленнее, потеряло свой стиль, который позволял конкурировать на международной арене».

Напомним, Ващук выступал под началом Семина за киевское «Динамо» в сезоне-2007/08. Также он рассказал о травле со стороны киевских ультрас, которые припоминали ему 2003 год, когда Ващук оказался в «Спартаке».

Добавим, что Семин недавно покинул «Локомотив», уступив свое место Марко Николичу, который приступит к обязанностям с 1 июня.