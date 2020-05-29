Чемпионат Турции возобновят 12 июня - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 мая 2020 08:17ФутболГичунцев Артур

Чемпионат Турции возобновят 12 июня

Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Федерация футбола Турции определила дату возвращения национального чемпионата.

Как сообщает пресс-служба организации, турнир вернется 12 июня. Отмечается, что в этот день пройдут два матча 27-го тура: «Гезтепе» – «Трабзонспор» и «Фенербахче» – «Кайсериспор».

Напомним, чемпионат страны был приостановлен в середине марта.

На данный момент лидером первенства является «Трабзонспор», набравший 53 очка. Вторую позицию занимает «Истанбул Башакшехир» (53), уступающий лидеру по дополнительным показателям. Замыкает тройку лучших «Галатасарай», в активе которого 50 очков.

Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:10 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Королькевич: В российском биатлоне шараханье в разные стороны Валерий Польховский: Королькевич и Кабуков отказались от других предложений. Они остались ни с чем Валерий Польховский: Желание Драчева стать главным тренером не новшество. Я просто аплодирую
«Золотой мяч» Яшина — как «Оскар» Хоакина Феникса». Интервью с актером, сыгравшим великого вратаря Александр Фокин, исполнитель главной роли в картине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», рассказал «Советскому спорту» о съемочном процессе, любимом спортивном фильме, и поделился детскими футбольными воспоминаниями. 29.05.2020 08:00 Футбол
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
В Америке говорят об «Овечкин трофи», РПЛ вернется со зрителями, в «Локо» снова коронавирус В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 29.05.2020 08:19 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
08:30 Футбол Владислав Ващук: Киевские ультрас называли меня иудой, мясным и так далее
08:17 Футбол Чемпионат Турции возобновят 12 июня
23:58 Футбол Бывший защитник «Зенита» Гарай не будет продлевать контракт с «Валенсией»
23:43 Футбол Клубы серии А собираются играть по два раза в неделю и завершить сезон 2 августа
23:29 ММА Макгрегор собирается драться с Силвой в среднем весе
23:08 Хоккей Президента федерации хоккея США подозревают в сокрытии сексуальных домогательств
23:06 Легкая атлетика Из-за пандемии впервые за 124 года отменили Бостонский марафон
22:31 Футбол Заразившийся коронавирусом Баринов сообщил о самочувствии
22:22 Футбол Игнашевич собирает деньги для нуждающихся и пострадавших от пандемии
22:12 Футбол ЛАСК оштрафовали на 12 очков за нарушение карантинных правил
21:43 Хоккей «Спартак» утвердил тренерский штаб на следующий сезон, Знарок остается
21:18 Футбол Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня
21:13 Шахматы Дубов обыграл Дин Лиженя в первом полуфинале, второй матч – завтра
21:01 Футбол Дмитрий Чернышенко: Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь
20:48 ММА Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке (видео)
20:27 Футбол АПЛ официально подтвердила возобновление чемпионата 17 июня
20:22 Хоккей Шведский защитник Дальбек продлил контракт с ЦСКА
19:55 Футбол Андерссон продолжит тренировать сборную Швеции до 2024 года
"Heel!" Walking on schedule caused the anger and laughter of the Muscovites
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 1890 человек
Нижегородская область получит из бюджета России 1,7 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Новые жертвы коронавируса в Приморье: 18 летальных случаев, 40 тяжёлых пациентов
В Орске задержали подозреваемого в убийстве замдиректора горэлектросетей (18+)
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика