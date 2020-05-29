Чемпионат Турции возобновят 12 июня Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Федерация футбола Турции определила дату возвращения национального чемпионата.

Как сообщает пресс-служба организации, турнир вернется 12 июня. Отмечается, что в этот день пройдут два матча 27-го тура: «Гезтепе» – «Трабзонспор» и «Фенербахче» – «Кайсериспор».

Напомним, чемпионат страны был приостановлен в середине марта.

На данный момент лидером первенства является «Трабзонспор», набравший 53 очка. Вторую позицию занимает «Истанбул Башакшехир» (53), уступающий лидеру по дополнительным показателям. Замыкает тройку лучших «Галатасарай», в активе которого 50 очков.