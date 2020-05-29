Чемпионат Турции возобновят 12 июня

Федерация футбола Турции определила дату возвращения национального чемпионата.
Как сообщает пресс-служба организации, турнир вернется 12 июня. Отмечается, что в этот день пройдут два матча 27-го тура: «Гезтепе» – «Трабзонспор» и «Фенербахче» – «Кайсериспор».
Напомним, чемпионат страны был приостановлен в середине марта.
На данный момент лидером первенства является «Трабзонспор», набравший 53 очка. Вторую позицию занимает «Истанбул Башакшехир» (53), уступающий лидеру по дополнительным показателям. Замыкает тройку лучших «Галатасарай», в активе которого 50 очков.
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