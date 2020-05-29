«Ротор» может сняться с РПЛ Руководство футбольного клуба «Ротор» обсуждает возможность снятия команды с чемпионата РПЛ. Об этом сообщает собственный источник «Советского спорта» в Волгограде.

Если такое решение будет принято, то «Ротор» повторит судьбу клуба «Химки», снявшегося с РПЛ чуть раньше. На окончательное решение может повлиять отсутствие спонсорской поддержки у волгоградского клуба.

Ранее сообщалось, что для игр в российской Премьер-лиге «Ротору» надо найти 1,38 млрд рублей. В эту смету были заложены расходы на команду «Ротор-2», приобретение оборудования, автотранспорта и другие статьи. В настоящее время «Ротор» является государственным автономным учреждением. Выделить такие деньги из бюджета региона нереально. В период пандемии коронавируса и экономической нестабильности клубу пока так и не удалось заполучить спонсора.

Напомним, в этом сезоне «Ротор» вернулся в РПЛ после 16-летней паузы. История волгоградского клуба со снятием с РПЛ не уникальна. Многие клубы сегодня испытывают финансовые трудности из-за ситуации с пандемией коронавируса и вызванными ею экономическими последствиями.