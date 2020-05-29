Министр спорта Московской области: Денежные резервы из бюджета «Химкам» точно выделять не будем

- Ситуация с «Химками» осталась на том же уровне. Трагедии не делаем, наверное, будем играть в ФНЛ, потому что денежные резервы из бюджета мы точно выделять не будем. Приоритет сейчас - это медики и дезинфекция, - приводит слова Терюшкова «РИА Новости».
Ранее Терюшков заявил, что «Химки» перейдут из ФНЛ в премьер-лигу только в том случае, если до конца текущего месяца найдут инвесторов. Первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.
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