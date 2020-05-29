Брендан Роджерс: У меня и жены симптомы коронавируса появились сразу после приостановки сезона - Советский спорт
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29 мая 2020 18:45Футбол

Брендан Роджерс: У меня и жены симптомы коронавируса появились сразу после приостановки сезона

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал об ощущениях во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

- У меня и жены симптомы появились сразу после того, как сезон был приостановлен. Через неделю мне действительно пришлось бороться, пропало обоняние и вкус. У меня не было сил, и стало по-настоящему тяжело. Моя жена находилась в таком же состоянии. Мы прошли тестирование: у обоих был обнаружен коронавирус. Я едва мог ходить. Это напоминало восхождение на гору. Киламанджаро, когда ты поднимаешься выше, ты все больше начинает не хватать дыхания. Пройдя десять ярдов, начинал чувствовать себя совсем по-другому. Я хотел выйти на пробежку, и просто не мог этого сделать. Чувствовал себя очень слабым, у меня пропал аппетит, и в течение трех недель полностью отсутствовал вкус, - цитирует Роджерса BBC.

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