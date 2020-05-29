Вернер близок к переходу в «Ливерпуль»

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Ливерпуль» ведет расширенные переговоры, чтобы завершить сделку по переходу 24-летнего форварда в ближайшие дни.
Отмечается, что «мерсисайдцы» предложили немецкому нападающему пятилетний контракт с зарплатой в десять миллионов евро и на данный момент работают с представителями «Лейпцига» над условиями трансфера футболиста.
Ранее сообщалось, что Вернер отказался от перехода в «Баварию», заявив о своем желании присоединиться к «Ливерпулю». В текущем сезоне 24-летний форвард провел 39 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, записав на свой счет 30 забитых мячей и 12 результативных передач.
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