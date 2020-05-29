Вернер близок к переходу в «Ливерпуль» Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер в ближайшие дни может стать игроком «Ливерпуля».

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Ливерпуль» ведет расширенные переговоры, чтобы завершить сделку по переходу 24-летнего форварда в ближайшие дни.

Отмечается, что «мерсисайдцы» предложили немецкому нападающему пятилетний контракт с зарплатой в десять миллионов евро и на данный момент работают с представителями «Лейпцига» над условиями трансфера футболиста.

Ранее сообщалось, что Вернер отказался от перехода в «Баварию», заявив о своем желании присоединиться к «Ливерпулю». В текущем сезоне 24-летний форвард провел 39 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, записав на свой счет 30 забитых мячей и 12 результативных передач.