Аарон Рэмзи: С нетерпением ждем возобновления сезона Валлийский полузащитник «Ювентуса» сообщил что рад информации о возобновлении сезона в серии А.

- Карантин дался тяжело, нелегко было оставаться все время дома, но, к счастью, я был со своей семьей, чего обычно не могу делать, во время чемпионата. Рад возобновлению сезона. Думаю, что в целом Италия пыталась ответить на эту пандемию как можно лучше. Считаю, что все предпринятые шаги были правильными, и теперь все приходит в норму. Также справедливо, что принято решение возобновить чемпионат. Мы рады и с нетерпением ждем возможности продолжить сезон, - цитирует Рэмзи Football Italia.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии по футболу возобновится 19 июня матчем, который состоится в Бергамо - итальянском городе, наиболее пострадавшем от эпидемии.