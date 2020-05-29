Возобновился чемпионат Польши по футболу

Во встрече 27-го тура футболисты «Шленска» на своем поле сыграли вничью с «Ракувом» - 1:1. В составе гостей голом отметился нападающий Форбс Браун (83-я минута), у хозяев поля отличился полузащитник хозяев Михал Храпек (90).
После этой игры «Шленск», набрав 43 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Ракув» с 37 очками расположился на восьмом месте. Лидирует в чемпионате «Легия», на счету которой 51 очко в 26 встречах.
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