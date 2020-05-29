ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет корпорации, 21 апреля 2020 года ВЭБ.РФ были приобретены 9595 штук обыкновенных именных акций АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» дополнительного выпуска на общую сумму 18,0 млрд рублей.
Напомним, что в апреле московский ЦСКА сообщил, что клуб продал 77,63% акций клуба госкорпорации ВЭБ.РФ. Отмечалось, что сделка прошла в рамках конвертации долга клуба.
Также сообщалось, что был сформирован новый совет директоров АО ПФК ЦСКА. При этом уточнялось, что от АО «ПФК ЦСКА» в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер, генеральный директор армейцев Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group, Борис Добродеев.
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