Тарасов вернулся к тренировкам с «Рубином» - Советский спорт
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29 мая 2020 22:49Футбол

Тарасов вернулся к тренировкам с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов вернулся к тренировкам после перелома.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, футболисты восстановились от травм и тренируются без ограничений.

Отмечается, что к команде также присоединились Артур Сагитов, Владислав Микушин и Илья Агапов.

Напомним, что Тарасов 18 февраля подписал контракт с «Рубином» до конца текущего чемпионата, а уже три дня спустя получил тяжелую травму на тренировке.

Ранее стало известно, что сезон в РПЛ возобновится 21 июня. Казанский клуб, в свою очередь, приступил к тренировкам 16 мая.

«Рубин», набрав 23 очка после 22 туров, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

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