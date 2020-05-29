Тарасов вернулся к тренировкам с «Рубином» Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов вернулся к тренировкам после перелома.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, футболисты восстановились от травм и тренируются без ограничений.

Отмечается, что к команде также присоединились Артур Сагитов, Владислав Микушин и Илья Агапов.

Напомним, что Тарасов 18 февраля подписал контракт с «Рубином» до конца текущего чемпионата, а уже три дня спустя получил тяжелую травму на тренировке.

Ранее стало известно, что сезон в РПЛ возобновится 21 июня. Казанский клуб, в свою очередь, приступил к тренировкам 16 мая.

«Рубин», набрав 23 очка после 22 туров, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.