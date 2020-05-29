Роман Зобнин: Температуры не было, правда, немного потерял обоняние Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о перенесенной коронавирусной инфекции.

- Все хорошо, чувствую себя отлично, полон сил. Сам не почувствовал, как это происходило, переболел бессимптомно. Температуры не было. Правда, немного потерял обоняние. Я люблю молочные продукты, и когда их употреблял, заметил, что не чувствую вкус кефира, а разные фруктовые йогурты для меня кажутся одинаковыми, - приводит слова хавбека пресс-служба РФС.

Напомним, что в понедельник Зобнин в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией прошел дополнительное обследование, результаты которого показали, что полузащитник полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.