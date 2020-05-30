Официально: «Интер» продлил аренду Янга и хочет сохранить Санчеса Оба игрока принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Защитник «Интера» Эшли Янг останется в итальянском клубе на следующий сезон. Об этом заявил спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио.

По словам функционера, «Интер» активировал пункт о продлении его контракта на один год. Также директор клуба подчеркнул, что тренерский штаб доволен игрой нападающего Алексиса Санчеса. Руководство собирается продлить его аренду. Заявление Аузилио приводит Sky Italia.

Напомним, 34-летний Янг перешел в команду Антонио Конте 17 января 2020 года. За это время он провел семь матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

Что касается Санчеса, то 31-летний чилиец перебрался на «Сан-Сиро» в августе 2019 года. В его активе 15 матчей, один гол и три голевых паса.