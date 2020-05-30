Источник: «ПСЖ» договорился о трансфере Икарди за 50 млн евро Аргентинец выступает за французский клуб на правах аренды.

«ПСЖ» договорился с миланским «Интером» о полноценном трансфере нападающего Мауро Икарди.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, чемпион лиги 1 выкупит игрока за 50 млн евро. Еще семь млн евро «нерадзурри» получат в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переезд в Париж. Он подпишет контракт до 2025 года и будет получать 10 млн евро за сезон.

Добавим, что в составе парижан 27-летний Икарди провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре голевых паса.