ЦСКА расстался с тренером по физподготовке Гранеро. Он работал в команде с 2010 года Стороны решили не продлевать контракт.

Московский ЦСКА объявил об уходе испанского специалиста Паулино Гранеро.

Отмечается, что стороны решили не продлевать соглашение тренера, которое завершилось накануне, 29 мая.

«Желаем Паулино успехов в дальнейшей работе!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska) 30 Май 2020 в 3:48 PDT

Напомним, 50-летний Гранеро работал в ЦСКА тренером по физической подготовке. Он был принят в команду летом 2010 года. В 2018 году испанец брал полугодичную паузу, после чего вернулся в клуб.

Добавим, что специалист также является тренером по физической подготовке сборной России, где работает с 2015 года.