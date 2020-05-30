ЦСКА расстался с тренером по физподготовке Гранеро. Он работал в команде с 2010 года - Советский спорт
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30 мая 2020 14:05ФутболГичунцев Артур

ЦСКА расстался с тренером по физподготовке Гранеро. Он работал в команде с 2010 года

Стороны решили не продлевать контракт.

Московский ЦСКА объявил об уходе испанского специалиста Паулино Гранеро.

Отмечается, что стороны решили не продлевать соглашение тренера, которое завершилось накануне, 29 мая.

«Желаем Паулино успехов в дальнейшей работе!», – говорится в сообщении пресс-службы.

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Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

Напомним, 50-летний Гранеро работал в ЦСКА тренером по физической подготовке. Он был принят в команду летом 2010 года. В 2018 году испанец брал полугодичную паузу, после чего вернулся в клуб.

Добавим, что специалист также является тренером по физической подготовке сборной России, где работает с 2015 года.

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