ЦСКА расстался с тренером по физподготовке Гранеро. Он работал в команде с 2010 года

Московский ЦСКА объявил об уходе испанского специалиста Паулино Гранеро.
Отмечается, что стороны решили не продлевать соглашение тренера, которое завершилось накануне, 29 мая.
«Желаем Паулино успехов в дальнейшей работе!», – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 50-летний Гранеро работал в ЦСКА тренером по физической подготовке. Он был принят в команду летом 2010 года. В 2018 году испанец брал полугодичную паузу, после чего вернулся в клуб.
Добавим, что специалист также является тренером по физической подготовке сборной России, где работает с 2015 года.
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