Рюдигер пытается убедить Вернера перейти в «Челси» Ранее игрок заявил, что хочет присоединиться к «Ливерпулю».

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, выступающий за сборную Германии, вышел на связь с форвардом «Лейпцига» Тимо Вернером.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, игрок «синих» пытается убедить немецкого нападающего перебраться в лондонский клуб.

Добавим, что Рюдигер и Вернер вместе выступали в «Штутгарте» на протяжении трех лет (2013-2016).

В текущем сезоне 24-летний форвард отыграл 39 матчей, забил 30 голов и отдал 12 голевых передач.