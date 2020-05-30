Mash: Глушаков обсуждает детали контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в «Спартак», сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, 33-летний игрок уже получил предварительное согласие на возвращение в клуб в августе. В настоящее время стороны обсуждают детали контракта.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы и прошлым летом покинул клуб за год до истечения контракта. В составе «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны (2017).

Осенью 2018 году из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой Глушаков был отправлен в дубль, а после отставки итальянца возвращен в основной состав, что спровоцировало акции протеста против игрока со стороны фанатов «Спартака».

Нынешний сезон Глушаков проводит в составе «Ахмата». В 20 матчах за клуб на его счету четыре гола.