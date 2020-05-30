Леонид Федун: Возвращение Глушакова в «Спартак» – это бред

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном возвращении в команду полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.

«Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чем? Мало ли, кто и что пишет. Это бред», – приводит «Р-Спорт» слова Федуна.

Напомним, в субботу телеграм-канал Mash сообщил о том, что «Спартак» обсуждает детали контракта с 33-летним Глушаковым, который покинул клуб прошлым летом.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года и в составе команды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Год назад он покинул «Спартак» за год до истечения контракта.

В сезоне-2018/2019 фанаты «Спартака» устраивали акции протеста против игрока, считая его главным виновником увольнения главного тренера Массимо Карреры.

В 20 матчах за «Ахмат» на счету Глушакова четыре гола. Контракт игрока с клубом рассчитан по схеме «1+1».