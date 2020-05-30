Возобновился чемпионат Украины по футболу В чемпионате Украины состоялся первый матч после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Во встрече 24-го тура «Колос» на своем поле проиграл «Десне» со счетом 0:2. В составе гостей голами отметились Денис Фаворов (64-я минута) и Егор Картушов (84).

После этой игры «Десна» набрала 46 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице, «Колос» с 26 очками расположился на шестом месте.

Напомним, что сезон в чемпионате Украины был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта.