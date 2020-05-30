Андрей Червиченко: Соглашусь с Федуном, возвращение Глушакова в «Спартак» - полный бред Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в московский клуб.

- Соглашусь с Федуном, что это полный бред. Может быть, кто-то пытается использовать ситуацию, пока человек болел, и провернуть комбинацию, как это было с Александром Соболевым, - цитирует Червиченко «РИА Новости».

Напомним, в субботу телеграм-канал Mash сообщил о том, что «Спартак» обсуждает детали контракта с 33-летним Глушаковым, который покинул клуб прошлым летом. Позже Леонид Федун назвал эту информацию бредом.

Накануне в СМИ появилась информация, что грозненский клуб отказался от автоматического продления контракта с 33-летним хавбеком.