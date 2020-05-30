«Ливерпуль» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Дембеле - Советский спорт
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30 мая 2020 21:42Футбол

«Ливерпуль» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Дембеле

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобрести в летнее трансферное окно правого вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации Mundo Deportivo, наставник «мерсисайдцев» Юрген Клопп всегда был горячим поклонником француза, которому посоветовали покинуть «Камп Ноу», когда откроется летний трансферный рынок.

Ранее сообщалось, сто каталонская команда, испытывающая финансовые проблемы, готова расстаться с 23-летним вингером за 60 миллионов евро.

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