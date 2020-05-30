«Ливерпуль» проявляет интерес к вингеру «Барселоны» Дембеле

По информации Mundo Deportivo, наставник «мерсисайдцев» Юрген Клопп всегда был горячим поклонником француза, которому посоветовали покинуть «Камп Ноу», когда откроется летний трансферный рынок.
Ранее сообщалось, сто каталонская команда, испытывающая финансовые проблемы, готова расстаться с 23-летним вингером за 60 миллионов евро.
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