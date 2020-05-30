«ПСЖ» предложил «Лацио» 60 миллионов евро за Милинковича-Савича - Советский спорт
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30 мая 2020 22:42Футбол

«ПСЖ» предложил «Лацио» 60 миллионов евро за Милинковича-Савича

Чемпионы Франции сделали официальное предложение о покупке хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Le 10 Sport, «ПСЖ» заявили о своей заинтересованности в 25-летнем полузащитнике сборной Сербии, но ожидается, что «Лацио» отклонит предложение, поскольку оно на десять миллионов евро ниже суммы, которую клуб хотел бы заработать на переходе серба.

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

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