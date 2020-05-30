«ПСЖ» доплатит «Интеру» 15 миллионов евро, если продаст Икарди в «Ювентус» - Советский спорт
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30 мая 2020 23:44Футбол

«ПСЖ» доплатит «Интеру» 15 миллионов евро, если продаст Икарди в «Ювентус»

«Интер» вставил пункт против «Ювентуса» в свою сделку с «ПСЖ» по трансферу аргентинского нападающего Мауро Икарди.

По информации Goal.com, французскому клубу придется доплатить «Интеру» 15 миллионов евро, в случае продажи Икарди в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен выкупить аргентинца с целью последующего обмена на защитника «Ювентуса» Алекс Сандро и хавбека туринской команды Миралема Пьянича.

В субботу стало известно, что «ПСЖ» договорился с «Интером» о полноценном трансфере 27-летнего нападающего за 50 миллионов евро (еще 7 миллионов миланская команда получит в виде бонусов).

Как отмечает издание, окончательно завершить сделку по переходу Икарди команды планируют в эти выходные.

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