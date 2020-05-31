Официально: «Пари Сен-Жермен» выкупил трансфер Икарди

Официальный сайт «Пари Сен-Жермен» сообщил о том, что 27-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди перешел в клуб на постоянной основе, заключив контракт до 30 июня 2024 года.
По неофициальной информации, «ПСЖ» заплатит миланскому «Интеру» за трансфер 50 миллионов евро. Аргентинец будет зарабатывать около 8 млн евро за сезон без учета бонусов.
2 сентября прошлого года парижане оформили договор аренды с правом выкупа. С тех пор Икарди сыграл за красно-синих 31 матч с учетом всех турниров, забив 20 голов и сделав 4 результативные передачи.
За «Интер» Икарди выступал с 2013 года и какое-то время был капитаном команды. Всего за шесть лет в миланском клубе Мауро отметился 124 забитыми мячами и 28 результативными передачами в 219 играх.
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