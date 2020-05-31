Вячеслав Чанов: Никакой звездной болезни у Акинфеева нет и никогда не было Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев никогда не страдал звездной болезнью.

- Игорь всегда был нормальным парнем, в человеческом плане он не изменился. Это меня и радует. Абсолютно никакой звездной болезни у Акинфеева нет и никогда не было. Мы постоянно с ним общаемся, это человек с открытой душой, который всегда рад помочь, - приводит слова Чанова «РИА Новости».

В апреле Акинфеев возглавил составленный агентством Transfermarkt рейтинг игроков, дольше выступающих за свой клуб. Российский голкипер, который, напомним, является воспитанником ЦСКА и всю карьеру провел в московском клубе, защищает цвета армейцев уже 17 лет. Вратарь впервые сыграл за основной состав армейцев - 31 мая 2003 года. За это время 34-летний вратарь шесть раз выиграл чемпионат России, а также стал победителем Кубка УЕФА.