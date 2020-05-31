«Брешиа» намерена расторгнуть контракт с Балотелли «Брешиа» ищет способы досрочного прекращения контракта форварда Марио Балотелли.

По информации Sky Sport Italia, с тех пор как был снят запрет на проведение тренировок, 29-летний нападающий сборной Италии пропустил уже несколько занятий с командой. В результате, как отмечает издание, владелец «Брешии» Массимо Челлино начал искать возможность отзаявить нападающего из команды и не платить зарплату игроку, который отказывается появляться на работе.

Ранее Челлино заявил, что Балотелли покинет команду по окончании сезона, отметив, что верил в нападающего и думал, что он станет лидером команды, но тот разочаровал его своим отношением к команде.