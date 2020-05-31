«Брешиа» намерена расторгнуть контракт с Балотелли - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 мая 2020 17:35Футбол

«Брешиа» намерена расторгнуть контракт с Балотелли

«Брешиа» ищет способы досрочного прекращения контракта форварда Марио Балотелли.

По информации Sky Sport Italia, с тех пор как был снят запрет на проведение тренировок, 29-летний нападающий сборной Италии пропустил уже несколько занятий с командой. В результате, как отмечает издание, владелец «Брешии» Массимо Челлино начал искать возможность отзаявить нападающего из команды и не платить зарплату игроку, который отказывается появляться на работе.

Ранее Челлино заявил, что Балотелли покинет команду по окончании сезона, отметив, что верил в нападающего и думал, что он станет лидером команды, но тот разочаровал его своим отношением к команде.

Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Александра Трусова: В условиях самоизоляции решила подтянуть английский У российских фигуристов и гимнастов не нашли коронавирус Загитова снялась в японской рекламе косметики (видео)
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
У российских фигуристов и гимнастов не нашли коронавирус Загитова снялась в японской рекламе косметики (видео) Загитова опубликовала фото с Тутберидзе, назвав ее любимым тренером
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
«Гады, он вам еще устроит!» Фанаты не оценили предложение «Локомотива» написать письмо Семину В день окончания срока действия контракта Юрия Семина со столичным футбольным клубом официальный твиттер «Локо» взорвался. 31.05.2020 11:42 Футбол Сергеев Иван
Глушакова «вернули» в «Спартак», Левандовски лидер «Золотой бутсы», а «Зенит» и СКА – по выручке В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 31.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Рейтинг наездов. Предатель Коваленко, зазвездившийся Третьяк, безмозглые полицейские Наш хит-парад продолжается, и в нем зажигаются новые «звезды». На этот раз на сцену вышли хоккейные люди. 31.05.2020 17:03 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Новости
18:22 Футбол Дмитрий Сенников: Благодаря Семину я попал в сборную России
18:02 Футбол Акинфеев вспомнил о своем дебюте за ЦСКА
17:55 Футбол Дмитрий Баринов – Семину: Надеюсь, что мы еще с вами встретимся
17:35 Футбол «Брешиа» намерена расторгнуть контракт с Балотелли
17:17 Футбол Вячеслав Чанов: Никакой звездной болезни у Акинфеева нет и никогда не было
17:03 Формула-1 «Мерседес» выступает против идеи с реверсивной стартовой решеткой
16:42 Футбол Илья Геркус: В первую очередь сделал бы розыгрыш среди владельцев абонементов
16:28 Футбол Давид Луис может сильно потерять в зарплате, если решится на переход в «Бенфику»
16:23 Футбол Джан Пьеро Гасперини: Пять замен – это плохая идея. Футбол будет похож на баскетболе
16:08 Фигурное катание Александра Трусова: В условиях самоизоляции решила подтянуть английский
15:59 Футбол «Рубин» проведет оставшиеся матчи сезона на «Ак Барс Арене»
15:43 Футбол «Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало
15:23 Футбол Лионель Месси: И футбол, и жизнь уже не будут прежними
15:11 Баскетбол Андрей Ватутин: Если рынок просядет по зарплатам, выиграют российские игроки
14:56 ММА Тайрон Вудли – о поражении от Бернса: У меня нет оправданий
14:46 ММА Джон Джонс – Дане Уайту: Засунь свои деньги туда, где у тебя рот
14:19 Футбол Официально: «Пари Сен-Жермен» выкупил трансфер Икарди
14:12 Футбол «Рубин» не продлил аренду Ташаева
14:02 Теннис Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках
U.S. riots: coronavirus epidemic can escalate into a pandemic of terror
Неделя в Удмуртии: «корона» у Бречалова, нарушения Центра дизайна и черви в крупе
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Татарстане коронавирус выявили у 52 человек
Соблюдение масочного режима проверили в 800 автобусах Ростова
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика