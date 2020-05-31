Александр Тарханов: Карполь в 80 с лишним лет тренирует и побеждает, а чем Семин плох? Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уход Юрия Семина из «Локомотива».

- Я не сторонник, чтобы так расставаться с тренерами. Сезон еще продолжается, команда идет на втором месте. Думаю, Семин не уйдет на пенсию, он не похож на старого деда. Семин выглядит великолепно в 73 года, физически чувствует себя отлично. Карполь в 80 с лишним лет тренирует и побеждает, а чем Семин плох? – цитирует Тарханова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение не продлевать контракт с Семиным и утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера основной команды.

Добавим, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.