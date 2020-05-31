«Шахтер» на своем поле обыграл киевское «Динамо» Футболисты «Шахтера» одержали победу над киевским «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата Украины со счетом 3:1.

В составе донецкого клуба дублем отметился Марлос (39-я и 67-я минуты), еще один мяч забил Маркос Антонио (74). У киевлян отличился Виталий Буяльский (38).

После этой игры «Шахтер» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, «Динамо» с 46 очками расположилось на четвертом месте.

В следующем туре «Шахтер» в гостях сыграет против «Десны», а «Динамо» на своем поле встретится с «Александрией».