Менхенгладбахская «Боруссия» дома разгромила «Унион» Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» разгромили «Унион» в матче 29-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Флориан Нойхаус (17-я минута), Маркус Тюрам (41, 59) и Алассан Плеа (81), у гостей отличился Себастьян Андерссон (50).

После этой игры «Боруссия», набрав 56 очков поднялась на третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Унион» с 31 очком занимает 14-е место.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Фрайбурга», а «Унион» дома встретится с «Шальке».