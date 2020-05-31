Сергей Кирьяков: На месте руководства «Зенита» сделал бы все возможное, чтобы оставить Кокорина - Советский спорт
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31 мая 2020 20:07Футбол

Сергей Кирьяков: На месте руководства «Зенита» сделал бы все возможное, чтобы оставить Кокорина

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил возобновление карьеры нападающего Александра Кокорина после выхода на свободу.

- Видно, что после простоя у Кокорина выросли крылья, он в нескольких матчах за «Сочи» показал уровень, который превышает уровень чемпионата России. Неизвестна позиция руководства «Зенита» по Кокорину, но я бы на месте руководства сделал все возможное для того, чтобы его оставить в «Зените», - передает слова Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, что выступая за «Сочи» на правах аренды, принадлежащий «Зениту» Кокорин в четырех матчах весенней части сезона забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о продлении трудового контракта с Кокориным, отметив, что соглашение продлено в соответствии с рекомендациями УЕФА до фактического конца сезона, как и аренда в Сочи.

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