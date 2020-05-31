Хет-трик Санчо помог «Боруссии» разгромить в гостях «Падерборн» Футболисты дортмундской «Боруссии» обыграли «Падерборн» в выездном матче 29-го тура чемпионата Германии со счетом 6:1.

В составе гостей голами отметились Торган Азар (54-я минута), Джейдон Санчо (57, 74, 90+1), Ашраф Хакими (85) и Марсель Шмельцер (89), у хозяев поля отличился Уве Хунемайер (72, пен.).

После этой игры «Боруссия» набрала 60 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Падерборн» с 19 очками расположился на последнем месте.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле сыграет против «Герты», а «Падерборн» в гостях встретится с «Лейпцигом».