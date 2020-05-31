Дортмунская «Боруссия» в трех голах от нового клубного рекорда

После этой игры «Боруссия» обновила клубный рекорд, забив 80 мячей после 29 туров чемпионата.
Как отмечает OptaFranz, команде из Дортмунда не хватает всего двух забитых мячей, чтобы повторить клубное достижение бундеслиги, установленное в сезоне-2015/16 (82 гола).
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