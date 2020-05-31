Дортмунская «Боруссия» в трех голах от нового клубного рекорда - Советский спорт
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31 мая 2020 21:09Футбол

Дортмунская «Боруссия» в трех голах от нового клубного рекорда

В воскресенье в матче 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия» со счетом 6:1 разгромила на выезде «Падерборн».

После этой игры «Боруссия» обновила клубный рекорд, забив 80 мячей после 29 туров чемпионата.

Как отмечает OptaFranz, команде из Дортмунда не хватает всего двух забитых мячей, чтобы повторить клубное достижение бундеслиги, установленное в сезоне-2015/16 (82 гола).

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