Дортмунская «Боруссия» в трех голах от нового клубного рекорда

После этой игры «Боруссия» обновила клубный рекорд, забив 80 мячей после 29 туров чемпионата.

Как отмечает OptaFranz, команде из Дортмунда не хватает всего двух забитых мячей, чтобы повторить клубное достижение бундеслиги, установленное в сезоне-2015/16 (82 гола).

80 - @BlackYellow have scored 80 goals this season so far - a new club record after 29 games. They are now only 2 goals shy of their all-time Bundesliga scoring record (82 goals in 2015-16). Fireworks. #SCPBVB pic.twitter.com/AsRDvVCYGl