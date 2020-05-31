Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо после гола в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (6:1) почтил память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда.

На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью «Правосудие для Джорджа Флойда».

Напомним, что 25 мая 46-летний афроамериканец погиб в Миннеаполисе (США) в ходе задержания полицией. Его смерть повлекла массовые беспорядки на улицах многих городов страны.