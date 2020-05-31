Марио Балотелли: Не знал, что я призрак и невидим для камер Нападающий «Брешии» Марио Балотелли прокомментировал информацию о том, что клуб намерен расторгнуть с ним контракт из-за пропущенных тренировок.

- Как вы можете писать, что я не тренируюсь? На всех моих занятиях присутствуют журналисты со своими телекамерами. Я посещаю две тренировки в день, почти каждый день. Как вы можете отрицать это. Не знал, что я призрак, невидимый для камер, - приводит слова Балотелли Football Italia.

Напомним, что по информации Sky Sport Italia, с тех пор как был снят запрет на проведение тренировок в Италии, 29-летний нападающий пропустил несколько занятий с командой. В результате, как отмечает издание, владелец «Брешии» Массимо Челлино начал искать возможность отзаявить нападающего и не платить зарплату игроку, который отказывается появляться на работе.