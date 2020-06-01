СМИ: Погба дал согласие на трансфер в «ПСЖ» Француз решил вернуться на родину.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из клуба. Об этом сообщает Le10Sport.

Согласно источнику, чемпион мира дал устное согласие на трансфер в «ПСЖ». При этом отмечается, что игрок не исключает возможности перейти в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что на 27-летнего футболиста также претендует «Ювентус», чьи цвета он защищал с 2012 по 2016 год.

Напомним, «МЮ» вернул Погба, выкупив его у «старой синьоры» за 105 млн евро. В текущем сезоне он провел восемь матчей и отдал два голевых паса.