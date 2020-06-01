Гендиректор «Зенита»: Семак играет ключевую роль в строительстве команды Специалист возглавил команду летом 2018 года.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Богдановичем Семаком. Это произошло 30 мая. Контракт заключен по схеме «2+1» с учетом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учетом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более что никаких неразрешимых вопросом с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.

Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период «2+1».

Добавлю, что решение продлить контракт относится только к главному тренеру с учетом роли, которую он играет. Что касается остальных –футболистов и тренеров, то на период доигрывания чемпионата, которое становится все более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем. Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон. Потому что зазор будет очень маленький», – цитирует функционера пресс-служба «Зенита».