Семак – о продлении контракта с «Зенитом»: Никаких спорных вопросов не было Специалист возглавил команду летом 2018 года.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал продление контракта с питерским клубом. Ранее стало известно, что специалист заключил соглашение по схеме «2+1».

«Для меня это продолжение работы – сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства.

Неопределенности не было. Все просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем обо всем договорились.

Сомнений не было. Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но еще раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно.

Предполагал ли в 2010 году, что буду связан с «Зенитом» так надолго? Мне кажется, спортивная жизнь, а уж тем более тренерская – не предполагает построения долгосрочных планов. Все может случиться или поменяться очень быстро. Конечно, я очень рад, и рады мои друзья. Не раз говорил, что мне и моей семье очень нравится Петербург. С удовольствием все эти 10 лет и жили, и работали, и трудились. Прекрасный город, прекрасная команда, замечательные болельщики, отличный стадион – есть все, чтобы получать удовольствие и от работы, и от жизни», – сказал Семак клубной пресс-службе.