«Месси – номер один». Роналдо назвал пять игроков, чье выступление вызывает у него интерес Криштиану Роналду – вне списка.

Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал пять игроков, за которыми следит.

«Месси, разумеется, на первом месте. Пройдет еще 30 лет, прежде чем мы увидим нечто подобное. Также я слежу за игрой Азара, Неймара, Мбаппе и Салаха.

Конечно, каждый из них в чем-то похож на меня, но я не люблю сравнивать игроков. Особенно это касается футболистов разных поколений, потому что мы говорим о разных ситуациях», – цитирует бразильца Daily Mail.