Виллаш-Боаш поддержал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком - Советский спорт
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01 июня 2020 12:09ФутболГичунцев Артур

Виллаш-Боаш поддержал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Специалист подписал соглашение по схеме «2+1».

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал запись питерского клуба о продлении контракта с Сергеем Семаком.

Под записью, опубликованной в Instagram, португалец написал: «Браво! Давай, «Зенит».

Напомним, российский тренер возглавил команду летом 2018 года и в первом же сезоне выиграл РПЛ.

Что касается Виллаш-Боаша, который работает у руля «Марселя», то португалец руководил «Зенитом» в период с 2014 по 2016 год и выиграл за это время три трофея, в том числе чемпионат страны.

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