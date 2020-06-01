Виллаш-Боаш поддержал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал запись питерского клуба о продлении контракта с Сергеем Семаком.
Под записью, опубликованной в Instagram, португалец написал: «Браво! Давай, «Зенит».
Напомним, российский тренер возглавил команду летом 2018 года и в первом же сезоне выиграл РПЛ.
Что касается Виллаш-Боаша, который работает у руля «Марселя», то португалец руководил «Зенитом» в период с 2014 по 2016 год и выиграл за это время три трофея, в том числе чемпионат страны.
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