Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»

Сегодня, 1 июня «Оренбург» объявил об уходе двух игроков. Отмечается, что команду покинули форвард Джордже Деспотович и вратарь Александр Довбня.
«Благодарим спортсменов за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 28-летний Деспотович подписал соглашение с клубом в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил девять голов и отдал один голевой пас.
33-летний Довбня также прибыл в команду в 2018 году. В его активе 16 матчей и 16 пропущенных мячей.
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