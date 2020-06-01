Деспотович и Довбня покинули «Оренбург» Ранее сообщалось, что нападающий интересен московским клубам.

Сегодня, 1 июня «Оренбург» объявил об уходе двух игроков. Отмечается, что команду покинули форвард Джордже Деспотович и вратарь Александр Довбня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Оренбург» (@fcorenburg) 1 Июн 2020 в 2:41 PDT

«Благодарим спортсменов за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 28-летний Деспотович подписал соглашение с клубом в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил девять голов и отдал один голевой пас.

33-летний Довбня также прибыл в команду в 2018 году. В его активе 16 матчей и 16 пропущенных мячей.