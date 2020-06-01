Агент Ахметова: Малафеев – выскочка, он голосовал против трансфера Ильзата в «Зенит» Он также подчеркнул, что бывший президент клуба Александр Дюков хотел видеть игрока в команде.

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал, что его клиент мог стать футболистом «Зенита».

По его словам, трансфер не состоялся во многом благодаря Вячеславу Малафееву, который в тот момент был спортивным директором клуба.

«Если приходит какой-то выскочка и обращается к моему футболисту, пишет ему лично... Получилось ведь так, что Ахметов появился в клубе и поехал на первый сбор, который прошел очень хорошо. Дальше начался чемпионат мира, и он даже съездил с «Зенитом-2» на сборы. У меня были хорошие отношения с Дюковым. Александр Валерьевич принимал Ахметова, размещал, делал ему паспорт, визы. Сделал все, чтобы игрок остался в команде.

А насчет того, кто голосовал, чтобы Ахметова не было в «Зените», задайте вопрос Малафееву. Там простое голосование было, и он выступил против Ахметова», – цитирует агента Metaratings.ru.