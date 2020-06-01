Пять футболистов покинули «Химки» Подмосковный клуб ищет инвесторов, чтобы выступить в РПЛ в следующем сезоне.

Официальный сайт ФК «Химки» сообщил о том, что команду Сергея Юрана покинули пять игроков.

«Подошло к концу арендное соглашение у Идриса Умаева, который возвращается в «Ахмат». Также по истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Евгений Пузин и Артем Попов», – сказано в сообщении.

20-летний нападающий Попов и 30-летний вратарь Пузин в минувшем сезоне не сыграли ни одного матча за главную команду клуба, выступая за «Химки-2» в ПФЛ.

28-летний форвард Скворцов отметился 4 голами и 3 результативными передачами в 25 матчах минувшего первенствах ФНЛ. В активе 21-летнего нападающего Умаева 11 игр, 3 гола и один ассист. 21-летний форвард Каменщиков записал на свой счет 2 забитых мяча и одну результативную передачу в 18 встречах.