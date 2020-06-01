Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ Опрос проводили в инстаграме лиги.

Пресс-служба российской премьер-лига подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучший стадион чемпионата России.

В финале опроса, который проводили в инстагарме, стадион ФК «Краснодар» соревновался с «Газпром Арене», на которой играет «Зенит». Краснодарская арена получила 57% голосов, а стадион «Зенита» – 43%.

В нынешнем сезоне средняя посещаемость домашних игр «Краснодара» составляет 28 636 человек при вместимости стадиона 35 179.