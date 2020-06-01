«Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в трансфере Смолова Российский нападающий в нынешнем году выступает за испанскую «Сельту» на правах аренды.

Трое стамбульских клубов «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» рассматривают возможность перехода нападающего сборной России Федора Смолова.

Об этом сообщает Fotospor, отмечая, что «Сельта» не будет выкупать трансфер Смолова у московского «Локомотива».

В договоре клуба из Виго с железнодорожниками прописана возможность оформления полноценного перехода после завершения нынешнего сезона. СМИ сообщали, что речь идет о сумме от 6 до 10 миллионов евро.

Галисийцы арендовали Федора у московского «Локомотива» в конце января. До вынужденной паузы в чемпионате Испании 30-летний нападающий сыграл за «Сельту» 6 матчей в примере, забив 1 гол в выездной встрече против мадридского «Реала».

Рестарт чемпионата Испании намечен на 11 июня.