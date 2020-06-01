«Минск» в первом матче после карантина обыграл «Слуцк» Команда из столицы Белоруссии пропустила два тура после того, как у одного из футболистов нашли коронавирус.

Матч 11-го тура чемпионата Белоруссии «Минск» – «Слуцк» завершился со счетом 1:0. Единственный гол на шестой минуте забил Владимир Хващинский. Напомним, что 11 мая минская команда ушла на двухнедельный карантин после того, как один из ее футболистов стал положительный тест на COVID-19. Столичный клуб пропустил два тура. Матчи против «Немана» и ФК «Смолевичи» были перенесены. «Минск» поднялся на 12-е место, набрав 13 очков. «Слуцк» занимает 5-ю строчку турнирной таблицы с 17 очками. 6 июня состоятся матчи «Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Брест» – «Минск».