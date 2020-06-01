«Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу» На мадридской арене начата реконструкция.

Оставшиеся домашние матчи сезона-2019/20 мадридский «Реал» проведет на 6-тысячном домашнем стадионе своей второй команды «Альфредо Ди Стефано», который находится на территории тренировочного комплекса клуба.

«Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на арене «Альфредо Ди Стефано». Это поможет клубу продвинуться в работе на стадионе «Сантьяго Бернабеу», – цитирует президента Королевского клуба Флорентино Переса The Mirror.

Матчи всех оставшихся 11 туров чемпионата Испании будут проводить без зрителей. Рестарт турнира намечен на 11 июня. «Реал» 14 июня примет «Эйбар».

Мадридская команда после 27 матчей занимает второе место и отстает на два очка от «Барселоны».