Защитник «Атлетико» Савич получил предложение от «Ювентуса» Ранее сообщалось, что футболист интересен лондонскому «Тоттенхэму».

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич получил несколько предложений о смене клубной прописки.

Как сообщает Mundo Deportivo, игроком активно интересуются «Ювентус», «Валенсия» и «Монако». Отмечается, что футболист счастлив в испанском клубе и не хочет покидать команду. Руководство, в свою очередь, готово выслушать предложения по его продаже.

Напомним, 29-летний черногорец выступает за «Атлетико» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил один гол. Его контракт с испанцами в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 25 млн евро.