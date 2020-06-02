Защитник «Атлетико» Савич получил предложение от «Ювентуса» - Советский спорт
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02 июня 2020 12:11ФутболГичунцев Артур

Защитник «Атлетико» Савич получил предложение от «Ювентуса»

Ранее сообщалось, что футболист интересен лондонскому «Тоттенхэму».

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич получил несколько предложений о смене клубной прописки.

Как сообщает Mundo Deportivo, игроком активно интересуются «Ювентус», «Валенсия» и «Монако». Отмечается, что футболист счастлив в испанском клубе и не хочет покидать команду. Руководство, в свою очередь, готово выслушать предложения по его продаже.

Напомним, 29-летний черногорец выступает за «Атлетико» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил один гол. Его контракт с испанцами в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 25 млн евро.

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