Сергей Юран: Переговоры с инвесторами находятся в движении

«Пока переговоры продолжаются, - заявил Юран. - 3 июня будут уточнения. Все находится в движении».

Напомним, на прошлой неделе главный тренер химчан заявлял, что решающий раунд переговоров должен состояться 1 июня, а итоговое решение вопроса ожидается до конца текущей недели. «Химкам» необходимо изыскать средства для выступления в премьер-лиге, путевку в которую команда Юрана завоевала по спортивному принципу, финишировав на втором месте в незавершенном первенстве ФНЛ-2019/20.

Вместе с химканами право подняться в элитный дивизион завоевал «Ротор». Но волгоградцы пока тоже находятся в поиске средств для прохождения лицензирования. По регламенту, годовой бюджет клуба должен превышать 350 миллионов рублей. Его надо гарантировать до середины июня.