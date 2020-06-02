Блаттер объявил о закрытии против него дела о продаже телеправ Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что расследование по поводу его сделок с Карибским футбольным союзом (CFU) официально закрыто.

- Сегодня мне официально сообщили, что федеральная прокуратура решила ... закрыть расследование. Эта новость уже хороша, и, самое главное, она пришла ровно через пять лет после моего решения освободить пост президента ФИФА, - цитирует Блаттера AFP.

Как отмечает агентство, таким образом, генеральный прокурор Швейцарии отложил одну из двух частей разбирательства, возбужденного против Блаттера в 2015 году. Другое расследование о выплате двух миллионов швейцарских франков (1,88 миллиона евро) Мишелю Платини, бывшему президенту УЕФА и члену исполнительного комитета ФИФА, продолжается.

Напомним, что расследование, которое было прекращено, основано на контракте, который Блаттер одобрил, предоставив телевизионные права на два чемпионата мира по цене, предположительно ниже рыночной стоимости, Карибскому футбольному союзу (CFU).