Милинкович-Савич намерен летом перебраться в «ПСЖ»

По информации Le 10 Sport, Милинкович-Савич хочет присоединиться к «ПСЖ», считая, что это именно тот клуб, в котором он нуждается. Отмечается, что на решение полузащитника также положительно влияет присутствие в команде Килиана Мбаппе и Неймара.
Ранее спортивный директор чемпионов Франции Леонардо, решительно настроенный в вопросе покупки полузащитника сборной Сербии, уже сделал «Лацио» первое предложение в размере 60 миллионов евро.
Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.
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