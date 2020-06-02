Милинкович-Савич намерен летом перебраться в «ПСЖ» Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич является одним из приоритетов «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.

По информации Le 10 Sport, Милинкович-Савич хочет присоединиться к «ПСЖ», считая, что это именно тот клуб, в котором он нуждается. Отмечается, что на решение полузащитника также положительно влияет присутствие в команде Килиана Мбаппе и Неймара.

Ранее спортивный директор чемпионов Франции Леонардо, решительно настроенный в вопросе покупки полузащитника сборной Сербии, уже сделал «Лацио» первое предложение в размере 60 миллионов евро.

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.